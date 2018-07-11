В Крыму на 58-м году жизни скончался один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей. Об этом сообщили РБК в крымском отделении партии "Родина".
Андрей Брежнев
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Позднее председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик сообщил ТАСС, что Брежнев скончался в результате инфаркта. "Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт", — заявил он.

Во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.

В 2004—2014 годах был членом КПРФ. С 2016 года являлся членом партии "Родина".

РБК
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