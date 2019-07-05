Айсултан Назарбаев — сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента, и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте.

Предварительные слушания по делу внука Назарбаева начались 4 июля. Они идут в открытом для прессы режиме. Обвиняемый пока находится под стражей, свою вину в нападении на полицейских он отрицает.

Айсултан Назарбаев сидел в специальной комнате с прозрачными стенами в центре большого зала суда — в сопровождении охранника. За все заседание он не произнес ни слова, впрочем, вопросов у сторон к нему и не было.

Обвинитель Грегор Маккинли рассказал, что Айсултан Назарбаев 3 июня этого года устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона, выходил на балкон, грозил спрыгнуть с него и кричал, что покончит с собой.

5 июня сцена повторилась в одной из квартир в центре города — и тогда уже соседи вызвали полицию. По словам Маккинли, Айсултан Назарбаев вел себя крайне агрессивно, вновь угрожал покончить жизнь самоубийством, напал на приехавшего по вызову констебля Росса Самбрука, ударил его в грудь и укусил за левую руку. Полицейский в ответ применил электрошокер.

Таким образом, Айсултан Назарбаев обвинен в причинении вреда человеку и в повреждении имущества.

Айсултана Назарбаева задержали и доставили в полицию. Не называя имен, обвинитель Маккинли сообщил, что в полицию поступил звонок от "представителя казахстанских властей", который, предположительно, планировал замять инцидент, чтобы "не позорить" семью Назарбаевых, однако полицейские "вступать в контакт отказались".

Гособвинитель сказал, что Айсултан Назарбаев употреблял кокаин, и этим вызвано его агрессивное поведение. Паспорт внука экс-президента Казахстана сейчас изъят. Грегор Маккинли обратил внимание суда на то, что высокопоставленная семья обвиняемого может помочь получить ему дипломатический паспорт с тем, чтобы он покинул Великобританию и избежал ответственности — и призвал не допустить этого.

Казахстанское издание Zakon.kz со ссылкой на неназванных друзей Айсултана Назарбаева рассказало, что никакого дебоша он 5 июня не устраивал. Якобы его знакомая девушка нечаянно заперла квартиру снаружи и попросила открыть ее, попав внутрь через окно. Это увидели соседи и вызвали полицию, а полиция якобы сама была груба с "обладателями азиатской внешности".

Адвокат Назарбаева Алисдэйр Уильямсон сути дела на предварительных слушаниях не касался. Он заверил, что его клиент крайне уважительно относится к британским законам, и слова о том, что он может скрыться, "оскорбительны для него".

Адвокат предложил отпустить Айсултана Назарбаева под залог в 90 тысяч фунтов и дать ему находиться в той квартире, где он живет — с ограничениями. Например, он будет обязан ежедневно отмечаться в полиции и ночевать дома. Кроме того, адвокат признал наркотическую зависимость у своего клиента и сказал, что сейчас идут поиски подходящей клиники для него.

Сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем "Фейсбуке" признавал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, покончившего там с собой в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться его дед и Всевышний.

Судья Филипп Барбел на заседании 4 июля сказал, что готов отпустить Назарбаева под залог, но только при условии, что тот сразу ляжет на реабилитацию в клинику, желательно в Priory — известную клинику для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации музыканты Эмми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Теперь задача людей из окружения Айсултана Назарбаева — убедить клинику провести оценку его состояния и подтвердить необходимость госпитализации. Иначе он останется под стражей.