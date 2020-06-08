Внешние границы ЕС для граждан третьих стран откроются не ранее 1 июля

Большинство государств Евросоюза считают нужным продлить запрет на въезд в ЕС из третьих стран на две недели, до конца июня. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам видеоконференции глав МВД стран ЕС, сообщает корреспондент DW в пятницу, 5 июня,.

"Послушав сегодняшнюю дискуссию, я лично верю, что мы вернемся к полноценному функционированию Шенгенской зоны и свободы перемещения граждан не позже конца июня", - отметила Йоханссон. Она подтвердила позицию, что открывать внешние границы будут лишь после отмены всех ограничений на внутренних границах ЕС.

Границы закрыты до 15 июня

Как известно, из-за пандемии, вызываемой коронавирусом болезни COVID-19, действует рекомендация Еврокомиссии сохранять запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран до 15 июня. Исключения сделаны только для так называемых "необходимых" поездок, например сезонных работников.

"Почти все государства-члены ЕС сегодня высказались за краткое продление этого периода. Это означает, что контроль на внутренних границах отменят до конца июня. Я думаю, нам следует рассмотреть постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС в начале июля", - рассказала еврокомиссар. Отвечая на вопрос корреспондента DW, она уточнила, что продлить этот запрет на въезд в ЕС планируют на две недели.

По словам Йоханссон, на следующей неделе Еврокомиссия представит рекомендации государствам Шенгенской зоны касательно открытия внешних границ ЕС. "Обсуждая варианты снятия ограничений на внешних границах, мы четко дали понять, что следует избежать ситуации, когда эти меры приведут к возобновлению контроля на внутренних границах ЕС", - отметила Терезия Грас, государственный секретарь МВД Хорватии, председательствующей сейчас в Совете ЕС.