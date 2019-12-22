Катер ВМС маршала Хафтара задержал судно в территориальных водах Ливии и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки. Что именно перевозило судно, пока неизвестно.
Задержание судна последовало вслед за заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.
Накануне турецкий парламент одобрил ранее подписанное с ПНС соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности.
В Ливии после устранения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи сложилось двоевластие. В Триполи находится ПНС, в то время как на востоке страны заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.
ЛНА ведет наступление на центральные районы Триполи для отстранения от власти правительства Сарраджа. 15 декабря сообщалось, что силы Хафтара находятся в десяти километрах от центра Триполи.
ВМС ЛНА маршала Хафтара задержали гражданское судно с турецким экипажем
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