Вместо тел — мешки с землей. Как хоронят жертв крушения "Боинга"

Родственники и близкие 12 жертв из Эфиопии собрались в соборе Святой Троицы в столице страны Аддис-Абебе. В некоторые из красных гробов находилась земля с пеплом с места аварии, так как обнаружить тела всех погибших не представляется возможным. Семьям сообщили, что идентификация останков может занять до шести месяцев.

Церемония прощания с экипажем рейса 302 Эфиопских авиалиний состоялась в международном аэропорту Боле, в ней приняли участие сотрудники авиакомпании — коллеги погибших. Они держали в руках белые цветы — символ скорби в Эфиопии.

"Наша глубокая печаль не сможет вернуть нам наших любимых и близких, — сказал собравшимся в аэропорту православный священник. — "Мы видим, как с нами скорбит весь мир".

Люди в белых одеждах заполнили храм эфиопской православной церкви в Найроби. В кенийской столице, куда следовал злополучный лайнер, отдавали последний долг памяти жертвам трагедии их родственники, а также дипломаты стран, чьи граждане погибли 10 марта.

Некоторые из участников траурной церемонии признались корреспонденту Би-би-си, что смогут полностью осознать происшедшее не раньше, чем им будут переданы хотя бы фрагменты тел их близких. По сообщению агентства AP, семьям, не получившим останки погибших родственников, были переданы килограммовые упаковки с обугленной землей с места катастрофы — для символического захоронения во время воскресной церемонии.

"Землю нам прислали вместо тела, так как сейчас невозможно идентифицировать останки, чтобы передать семьям для захоронения", — рассказал родственник одной из жертв, а затем добавил: "Мы не успокоимся, пока не получим тело — или хотя бы его часть".

Для идентификации останков, родственникам погибших пассажиров предложено сдать образцы ДНК в любом из офисов Эфиопских авиалиний. Свидетельства о смерти близких должны быть выданы членам семей в ближайшие две недели.

По сообщению РИА Новости, в Аддис-Абебу прибыли и родственники трех россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии. Пока они также не смогут забрать тела своих родных — из-за продолжающейся процедуры идентификации останков. Россияне уже сдали анализы генетического материала и готовятся посетить место катастрофы. Посол России в Эфиопии выразил желание встретиться с членами семей погибших россиян, чтобы лично выразить соболезнования.

После катастрофы 10 марта сразу в нескольких странах была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 моделей Max 8 и 9. По словам министра транспорта Эфиопии Дагмавита Могеса, расследование причин аварии нового лайнера потребует долгого времени. На пресс-конференции в субботу он заявил: "Расследование такого уровня требует тщательного анализа и значительного времени для того, чтобы прийти к определенным выводам".

Помимо эфиопской стороны, в расследовании причин катастрофы принимают участие специалисты из США, Франции и других стран.

В распоряжении следователей уже находятся черные ящики с упавшего борта. По мнению экспертов, они помогут пролить свет на причины трагедии, но уже сейчас агентство AFP, ссылаясь на слова министра транспорта Эфиопии, говорит о четком сходстве между авиакатастрофой в Эфиопии и недавним крушением лайнера Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии, которое прослеживается после расшифровки первых данных бортовых самописцев.