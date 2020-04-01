В связи с отменой международного песенного конкурса "Евровидение-2020" из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 организаторы ESC решили показать онлайн-концерт, на котором будут представлены песни всех участников из 41 страны "без состязательного формата". Об этом сообщается на сайте конкурса во вторник, 31 марта. Россию на ESC-2020 должна была представлять группа Little Big с композицией "Uno".

Ожидается, что трансляция шоу под названием "Евровидение: Европа сияет светом" начнется в 22:00 мск 16 мая, то есть в день, в который по плану должен был пройти финал песенного конкурса, и продлится около двух часов. При этом нидерландские организаторы пообещали, что зрителей и поклонников "ожидают многочисленные сюрпризы". Кроме артистов, выступление которых должно было состояться в 2020 году в Роттердаме, на концерте выступят звезды прошлых лет.

О том, что ESC-2020 не состоится из-за пандемии коронавируса, было объявлено 18 марта. Отмена конкурса и его перенос на следующий год - это первый подобный случай за 65 лет существования "Евровидения".