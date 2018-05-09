В оба дня почитается память не только павших советских солдат, но и других жертв нацизма. А 9 мая проходит еще и чествование подвига украинского народа и его вклада в победу над нацизмом.

"Никто не забыт, ничто не забыто", УПА и дивизия СС "Галичина"

По инициативе Киевской организации ветеранов, куда входят не только участники боевых действий, но и партизаны, подпольщики, а также ветераны труда, 9 мая в Киеве ожидается публичное шествие под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто" — аналог российского "Бессмертного полка". В столице, на западе и в центре Украины в начале мая чествуют еще и ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА). Во Львове открыта выставка мундиров и оружия по случаю 75-летия украинской дивизии СС "Галичина" и прошел марш "Величие духа".

Служба безопасности Украины (СБУ) не исключает провокаций 8 и 9 мая. Ее руководитель Василий Грицак заявил о проведении профилактических мер и готовности пресечь возможные правонарушения. Полиция объявила о привлечении к охране общественного порядка 17 тысяч полицейских и повышении мер безопасности.

История без Великой Отечественной войны

Официальная украинская историография отныне признает факты сотрудничества СССР с нацистской Германией в 1939-1941 годах и роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны — его участие в разделе Польши, финской военной кампании, захвате стран Балтии и части Румынии. Это раздражает многих членов ветеранских организаций.

Руководитель Киевской организации ветеранов и бывший активист Компартии Украины Николай Мартынов публично осудил реализацию украинскими властями закона о декоммунизации и введение не только новых памятных дат, но и исключение из государственной терминологии словосочетания "Великая Отечественная война".

Накануне нынешних майских праздников Украинский институт национальной памяти предложил перенести выходной день с 9 на 8 мая. И хотя пока такого решения не принято, в стране идею активно обсуждают.

Николай Мартынов категорически против. "Более 70 лет наша страна отмечала День Победы, нашей победы. Мы, наш народ победил фашизм. Ни одна страна мира его не одолела, этот фашизм, а мы — победители, чего же нам стесняться этого?" — возмущается 84-летний мужчина, которому на момент нападения Германии на СССР было 7 лет.

Примирение ветеранов УПА и Красной армии

Немногие ветераны УПА и дивизии "Галичина" дожили до наших дней. 95-летний сотник УПА Мирослав Симчич ("Кривонос") — один из последних оставшихся в живых командиров украинских партизан. Осенью прошлого года он был полностью реабилитирован после 32 лет лагерей и ссылки.

В своих интервью Симчич напоминает, что Украинскую повстанческую армию создало местное население, без поддержки которого она не смогла бы воевать более 10 лет. Впрочем, ветераны УПА традиционно утверждают, что они еще не демобилизованы и продолжают борьбу за утверждение независимости Украины.

Бывший глава Всеукраинского объединения ветеранов Второй мировой войны, офицер Красной армии 92-летний Игорь Юхновский рассказал DW, как утром 8 мая 1945 года выпустил в окно из своего ручного пулемета всю обойму, узнав об окончании войны.

"Я всегда отмечаю День Победы 8 мая", — отмечает ветеран. Войну Юхновский называет Второй мировой, считая название "Великая Отечественная" плагиатом — "Отечественной" в России называли войну 1812 года против армии Наполеона Бонапарта.

Игорь Юхновский подчеркивает, что большинство ветеранов Красной армии, вермахта и УПА в Украине давно примирились между собой. Против выступают только радикально настроенные представители коммунистического и националистического толка, считает он.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вьятрович отмечает, что примирение между украинцами демонстрирует война в Донбассе, где российскую агрессию вместе отражают внуки и правнуки красноармейцев и партизан УПА.