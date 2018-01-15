Вместе со всем экипажем затонул горевший неделю иранский танкер

Утром 14 января, когда танкер был еще на плаву, иранские власти объявили погибшими всех 32 членов экипажа корабля. До последнего момента спасательные корабли пытались потушить огонь на танкере, который перевозил газовый конденсат, а также найти членов экипажа. Большинство тел так и не были найдены.

Танкер под панамским флагом Sanchi, принадлежащий иранской компании, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, граждане Китая. Их всех спасли. Китай направил в район ЧП суда для поисков пропавших и ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

11 января на горящем танкере прогремел взрыв, на месте происшествия были приостановлены все работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда были отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов.