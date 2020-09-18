aA
Премьер-министры восточных земель Германии отклоняют отказ от "Северного потока - 2" как реакцию на отравление Алексея Навального и не считают это адекватным ответом на ситуацию.
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“
© Reuters / Scanpix

Главы правительств восточных земель Германии считают необходимым продолжить реализацию газового проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила в пятницу, 18 сентября, газета Bild со ссылкой на совместную резолюцию премьер-министров, которая, как ожидается, будет принята в этот же день.

В резолюции сказано, что премьер-министры восточных земель отклоняют отказ от "Северного потока - 2" в качестве реакции на отравление Алексея Навального и не считают это адекватной реакцией на случившееся.

Статьи по теме:
Вена выступает за "Северный поток - 2", несмотря на дело Навального  (10)
Премьер Польши призвал ЕС и Германию окончательно остановить "Северный поток - 2"  (51)

Премьеры требуют выяснить обстоятельства отравления Навального

Главы правительств восточных немецких земель требуют полного выяснения обстоятельств произошедшего с Навальным. Они отметили, что это не является "исключительно делом Германии".

На этой неделе газета Die Zeit сообщала, что ФРГ предложила США миллиардный выкуп за спасение "Северного потока - 2". Деньги должны быть выделены на строительство терминала для приема сжиженного газа из США.

Проект "Северный поток - 2" является расширением действующего газопровода "Северный поток", который соединяет Россию и Германию по Балтийскому морю. Многие европейские страны требуют закрыть проект как противоречащий энергетической безопасности ЕС, Германия активно поддерживает "Северный поток - 2", но после отравления Навального Берлин не исключает санкций против этого проекта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Президент литовских промышленников об угрозах Лукашенко: с закрытыми границами Беларусь не проживет и месяца (203)

После угроз со стороны Александра Лукашенко генсек...

Aliaksandras Lukašenka Aleksejus Navalnas Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus) Olga Polevikova Gigantiška bulvė

"Delfi Главное": адекватен ли Лукашенко, как помочь белорусам в Литве, где отравили Навального и картошка под кило "Без Маски" - глава Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова (2)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Жителям Литвы с 19 сентября необходимо соблюдать изоляцию в Латвии (2)

Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать также после...

Президент Литвы называет провокацией угрозы Лукашенко закрыть границы (97)

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал провокацией...

A. Lukašenka ir S. Seagalas valgo morką Sviatlana Cichanouskaja

После угроз Лукашенко в адрес Литвы – результаты опроса жителей: есть ли повод для беспокойства (149)

Остановите ваших безумных политиков, мы находимся на...

|Maža didelių žinių kaina