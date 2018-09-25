Кабинет министров рассмотрел проект министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который регламентирует ограничения для желающих работать на территории страны. Документ касается прежде всего высококвалифицированной рабочей силы.

Великобритания продолжит принимать рабочих из других стран, однако теперь граждане ЕС не будут получать дополнительных преимуществ, которые предусматривались ранее. Газета Financial Times уточняет, что эта ситуация может измениться, если британские власти заключат договор о тесном торговом сотрудничестве с европейскими странами после Brexit.

Решение британского правительства согласуется с рекомендациями независимого комитета по миграции, его поддержали также лейбористы. Правительство одобрило иммиграционную систему, которая основывается на профессиональных навыках, а не на национальности, сообщил BBC информированный источник.

Свободный принцип передвижения ЕС сейчас позволяет жителям Европейской экономической зоны (все страны ЕС, а также Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швеция) свободно перемещаться и работать внутри этой зоны без виз, независимо от профессиональных навыков.

29 марта 2019 года Великобритания собирается выйти из ЕС (Brexit), после чего начнет действовать переходный период (до 31 декабря 2020 года). Предполагается, что во время переходного периода граждане ЕС, которые прибудут в Британию, получит те же права и гарантии, которые у них имелись и раньше. Это же будет относиться и к гражданам Великобритании в государствах ЕС. Но пока непонятно, что произойдет в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения и переходного периода.

После Brexit Великобритания планирует сфокусироваться на привлечении высококвалифицированных работников в том числе и из Латвии, заявил младший министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Робин Уолкер. Он отметил, что британские власти установили ключевые сферы экономики (наука, технологии, финансы), в которых страна планирует и в будущем привлекать талантливых работников со всего мира, в том числе и из Латвии.

Предлагается расширить действие так называемой визы Tier 2 (для работников с высокой квалификацией) на граждан стран ЕС и увеличить количество выдаваемых виз в соответствии с нуждами рынка труда. Сейчас по этой программе в Британию может приехать до 20 700 работников в год. В список областей, где наблюдается дефицит рабочей силы, вошли специалисты 3D-компьютерной анимации, дизайнеры игр, консультанты по педиатрии, геофизики, эксперты по компьютерной безопасности и т.д.

Как сообщалось, после выхода из Евросоюза Британия должна резко ограничить приток дешевой рабочей силы из ЕС. Такая рекомендация содержится в заказанном правительством исследовании, и если она будет реализована, то коснется в том числе сотен тысяч русскоязычных граждан Евросоюза.

В исследовании Консультативного комитета по миграции говорится, что, остановив поток дешевых работников из стран ЕС, Британия одновременно должна будет начать больше привлекать средне- и высокооплачиваемых квалифицированных иммигрантов со всего мира. Доклад был заказан кабинетом Терезы Мэй, ожидается, что на его основе и будет строиться миграционная политика Британии. Сейчас в Британии проживают около 300 тысяч приезжих из Литвы и Латвии, среди них очень много русскоязычных.

Если переговоры между Британией и ЕС о выходе не закончатся ссорой и разрывом без соглашения, то неграждане ЕС, которые уже сейчас живут и работают в Великобритании, смогут остаться в стране. Для них разработан новый статус переселенца (Settler).

Кроме того, у тех, кто еще планирует приехать, тоже есть время. Поскольку Британия и ЕС планируют ввести переходный период с момента формального выхода в следующем марте и до конца 2020 года, то новый режим в отношении трудовых иммигрантов предполагается ввести с начала 2021 года. До тех пор — или по крайней мере до марта — для граждан ЕС в Британии сохраняется полная свобода передвижения: приезжай, селись, работай без всяких формальностей, как дома.