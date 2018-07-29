Власти Узбекистана остановили вещание частного телеканала за безнравственность

"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок. Строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli (Любимый) ", говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, к такому решению пришла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных, передает "Интерфакс".
Причиной наказания стало нарушение телеканалами требований законов "О средствах массовой информации", "О принципах и гарантиях свободы информации", "О государственной молодежной политике" и "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью".
В результате мониторинга работы каналов выявлены факты демонстрации фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи. В частности, фильмы и клипы содержали "сцены безнравственности и насилия".
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