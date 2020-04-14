Власти Турции хотят освободить около 90 тысяч заключенных из-за вируса

Парламент Турции в понедельник, 13 апреля, одобрил законопроект, предусматривающий освобождение около 90 000 заключенных из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Принятие документа поддержали 279 парламентариев, 51 депутат выступил против.
Правозащитники и активисты критикуют турецкие власти за то, что амнистия не коснется политических заключенных. Так, международная организация ПЕН-клуб призвала освободить заключенных журналистов и правозащитных активистов, ссылаясь на плохую гигиену во многих пенитенциарных учреждениях Турции.
За несколько часов до голосования в парламенте министр юстиции Абдулхамит Гюль сообщил о смерти троих заключенных, у которых обнаружили новый коронавирус. Возбудитель заболевания COVID-19 в Турции выявлен у 61 049 человек, 1296 больных скончались. Власти ввели жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение вируса.
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