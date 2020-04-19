Туристический сезон в Турции из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 может начаться лишь в конце мая. Такие сроки министр культуры и туризма Мехмет Эрсой привел в телеэфире в субботу, 18 апреля. По его словам, к этому времени ситуация с новым вирусом придет в норму.
Коронавирус выявлен у более 2,2 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. Возбудитель заболевания COVID-19 проник в Турцию в марте. Власти Турции в целях борьбы с заболеванием приостановили международное авиасообщение и ввели ряд ограничений на перемещение внутри страны.
По состоянию на 18 апреля в Турции 1890 больных с коронавирусом скончались, а общее число заражений достигло 82 329. Тем самым Турция опередила Иран по количеству инфицированных.
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