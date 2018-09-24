Власти Тайваня арестовали создателя чертежей оружия для 3D-печати

Ранее о задержании Уилсона со ссылкой на двух тайваньских чиновников также сообщало агентство Reuters, однако собеседники издания не могли прояснить его процессуальный статус. ​

Аннуляция паспорта Уилсона, которому в США предъявили обвинение в сексуальном преступлении, означает, что он находится на Тайване незаконно, пояснила полиция телеканалу CBS.

Коди Уилсон — основатель организации Defense Distributed, которая разрабатывает и продает чертежи, по которым можно распечатать на 3D-принтере элементы для сборки огнестрельного оружия. Он получил широкую известность после того, как в 2013 году собрал первый пистолет из пластиковых деталей, а затем опубликовал чертежи для сборки пистолета, который получил название Liberator. Этот пистолет имеет только одну металлическую деталь, при извлечении которой пистолет нельзя обнаружить металлодетекторами. Это событие привело к общественной дискуссии в США, власти обязали Уилсона удалить чертеж, но его успели скачать и выложить на иные ресурсы.

Летом 2018 года разгорелся юридический спор, поводом к которому послужила публикация Уилсоном чертежей еще десяти моделей оружия, от пистолетов до винтовок. С июля в 19 штатах и округе Колумбия действует судебный запрет на публикацию такого рода чертежей, который Уилсон оспаривает в суде на основании второй поправки к Конституции США, гарантирующей право на хранение и ношение оружия.

В середине сентября Уилсона обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетней девушкой, с которой он познакомился на специализированном веб-сайте, сообщал CBS. 16-летняя девушка заявила полиции, что у нее был секс за деньги с Уилсоном. Кроме того полиция получила видеозаписи из гостиницы, где видно как она входит с Уилсоном номер, где проводит с ним чуть менее часа. Уилсона объявили в розыск, когда он находился на Тайване. По обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетней ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Между США и Тайванем отсутствует соглашение об экстрадиции преступников.