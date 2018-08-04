Распространение в интернете информации о связях с "Исламским государством" является попыткой отвести подозрение от запрещенной в стране партии, заявила пресс-служба таджикского надзорного ведомства.

Преступление совершено на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени "Исламского государства", - пишут в пятницу официальные таджикские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Генпрокуратуры страны.

При этом "распространение в интернете видеозаписи церемонии принесения со стороны указанной группы клятвы на верность "Исламскому государству" организовано "с целью отвести подозрения от другой террористической организации - Партии исламского возрождения, - которая и является основным заказчиком этого террористического акта", заявили таджикские прокуроры.

В ночь с 29 на 30 июля задержан руководитель этой преступной группы Абдусамадов Хусейн, четыре других члена группы - Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар, Юсупов Аслиддин и Юсупов Джафар, - оказавших при задержании вооружённое сопротивление, были нейтрализованы.

В ходе следствия были установлены связи этой террористической группы с другими лицами, были задержаны и арестованы 10 жителей города Нурек, в том числе два гражданина за финансовое содействие руководителю группы Абдусамадову, а также восемь граждан - за недонесение правоохранительным органам о подготовке к совершению террористического акта.

Власти Таджикистана и ранее неоднократно обвиняли ПИВТ в совершении резонансных преступлений и в подготовке госпереворота. Проживающие в изгнании члены ПИВТ отвергают эти обвинения, указывая на то, что в Таджикистане им уже приписали связь и с "ваххабитами, и с игиловцами*, и с шиитами", тогда как адепты этих течений и организаций являются враждебными друг другу, и между ними существуют непримиримые противоречия.

Напомним, инцидент в Таджикистане произошел 29 июля в сельской местности неподалеку от Душанбе. Автомобиль сбил группу иностранных туристов, путешествовавших по Таджикистану на велосипедах. Трое пострадавших погибли на месте, четвертый скончался в больнице. Погибшие являлись гражданами США, Швейцарии и Нидерландов.