В ведомстве заявили, что считают Кадырова «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека», сообщает "Медуза".

«Как глава Чечни, Кадыров контролирует администрацию, причастную к исчезновениям и внесудебным расправам. Один из политических оппонентов Кадырова, как считалось, был убит по его указанию после обвинений в пытках и плохом обращении в Чечне», — сказано в пресс-релизе. О каком оппоненте главы Чечни идет речь, не уточняется.

Кадыров, комментируя новость о попадании в «список Магнитского», заявил, что «еще не получил приказ ступить на землю США», поэтому «пусть США не беспокоятся». Ранее министр правительства Чечни Джамбулат Умаров заявил РБК, что в республике эту новость воспринимают как «прекрасный новогодний подарок»

В список также был внесен начальник аргунского РОВД Аюб Катаев, которого называли причастным к преследованиям и пыткам геев в Чечне в 2017 году.

Под санкции также попали граждане РФ Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня, связанные с делом Hermitage Capital и Сергея Магнитского.

«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года. Поводом для его принятия стала смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, работавшего с фондом Уильяма Браудера Hermitage Capital. Свой арест Магнитский связывал с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов.

США включают в «список Магнитского» людей, которых считают причастными к нарушению прав человека. Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. Изначально закон касался нарушения прав человека в России, но с конца 2016 года его действие распространяется на весь мир. Аналогичный закон принят в Канаде.

Всего в американском «списке Магнитского» 49 человек. Помимо людей, непосредственно связанных с «делом Магнитского», туда включены глава СК Александр Бастрыкин, депутат Госдумы Андрей Луговой, спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

В Литве также принят собственный "список Магнитского". Литва стала пятой страной, где есть такой список.

Сейм Литвы также принял резолюцию с фамилиями 44-мя лиц, которые могли бы быть внесены в список нежелательных в Литве лиц,так называемый "список Магнитского".