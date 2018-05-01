"Под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Хотели бы напомнить властям США, что резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна. В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место - флагшток над зданием резиденции", - заявили дипломаты.
В посольстве отметили, что "эти противозаконные действия" в отношении России не могут расцениваться иначе, кроме как "очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права".
Напомним, на прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами заявил, что представители США в среду, 26 апреля, проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле, взломав замок на входной двери. "Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает", - отметил посол.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил ситуацию с российской дипломатической собственностью в США как беспрецедентную. "Она не имеет никаких аналогов и параллелей не то что в наших отношениях с США, но в системе международных отношений в целом. Коллеги в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного. Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема", - заявил он.
Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов отметил в беседе с ТАСС, что взлом представителями США замков в резиденции генерального консула РФ в Сиэтле представляет собой нарушение международного права. Он напомнил, что такая же ситуация возникла и после закрытия по требованию американских властей 2 сентября прошлого года российского генерального консульства в Сан-Франциско.
В Госдепартаменте США обвинения отвергли. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что сотрудники ведомства осмотрели здание российского консульства, чтобы удостовериться, что в нем никого нет. "Никакого "вторжения", просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", - подчеркнула она.
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