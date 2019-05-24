Власти США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам

Власти США предъявили обвинения по 17 новым пунктам основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В частности, 47-летнего уроженца Австралии обвиняют в незаконном получении и обнародовании засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне, говорится в заявлении министерства юстиции США, опубликованном в четверг, 23 мая. Если Ассанжа выдадут США и там его признают виновным по всем 18 пунктам, основателя WikiLeaks могут приговорить к 175 годам лишения свободы.
В свою очередь адвокат Джулиана Ассанжа назвал "беспрецедентные обвинения" в адрес своего подзащитного "угрозой для всех журналистов".
Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
Британские правоохранители подтвердили, что Ассанжа арестовали еще и на основании официального запроса США о его выдаче. В Соединенных Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.
Убежище разоблачителю из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии органы юстиции королевства прекратили предварительное расследование. В мае 2019 года прокуратура Швеции вновь открыла уголовное дело в отношении создателя WikiLeaks и запросила европейский ордер на его арест.
Тереза Мэй объявила об уходе с поста главы Консервативной партии
Тереза Мэй приняла решение оставить пост лидера...
Власти США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам
Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконном получении и...
Facebook удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов (1)
Американская социальная сеть Facebook за полгода удалила...
Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic заявила о приостановлении...
Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает...
TOP новостей
Скажи, где ты отдыхаешь, и я скажу, кто ты: в Литве увеличивается средний класс
Регулярный отдых за границей без строгой экономии ради...
Первые шаги Зеленского: клинч с Радой и предсказуемая кадровая политика (4)
Внешне Владимир Зеленский пытается походить на...
Некоторые действия имеют обратный эффект: на выборах сохраняется интрига (2)
У Гитанаса Науседы более широкий круг избирателей, а...
Вильнюсцы выяснили, кто виноват в заторах: родителей призывают менять свои привычки (1)
Никому не нравится стоять в заторах. Было замечено, что...
Экономист объяснил, почему экономика Литвы растет медленнее, чем в других странах Балтии (9)
Региональное разобщение обусловило тот факт, что...