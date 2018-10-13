Совет также выявил, что Китай неправомерно переправляет американские ядерные технологии в другие страны, передает "Интерфакс".

Новые правила, вступившие в силу в четверг, предусматривают "презумпцию отказа" для поставок продукции американской ядерной промышленности китайской госкомпании China General Nuclear Power Co. (CGN), лидеру этого сектора в КНР.

Ограничения не означают полного запрета на продажу технологий в Китай, однако Соединенные Штаты будут требовать гораздо больше гарантий того, что технологии не будут использованы ненадлежащим образом.

США будут проверять каждую сделку с CGN и принимать отдельные решения в каждом случае, говорят источники прессы.

Ограничение экспорта ядерных технологий является лишь одним из шагов, предпринимаемых администрацией президента США Дональда Трампа для давления на Китай, отношения с которым у Штатов все больше ухудшаются.

В 2017 году США экспортировали в КНР ядерные технологии на сумму порядка 170 миллионов долларов. Китай является одной из немногих стран мира, делающих крупные инвестиции в развитие ядерной промышленности и, согласно оценкам отраслевых экспертов, объем этого рынка в КНР может составлять миллиарды долларов.

В частности, китайцы с помощью американских технологий разрабатывают атомные подводные лодки, атомные авианосцы и небольшие атомные реакторы двойного назначения. Их, в частности, могут использовать для строительства атомных электростанций на искусственных островах в Южно-Китайском море.

По словам одного из американских чиновников, Пекин на протяжении нескольких десятилетий ведет скоординированную работу, направленную на то, чтобы "добиться превосходства в ядерной отрасли".

В Вашингтоне понимают, что новые ограничения негативно повлияют на американскую ядерную промышленность в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном плане это оправдано.

В Министерстве торговли США заявили, что занимаются реализацией программы, нацеленной на усиление контроля иностранных инвестиций в сферы, в которых применяются стратегически важные американские технологии. "Министерство торговли гордится тем, что работает с министерством финансов над мощной первой программой, нацеленной на борьбу против тех угроз для нашей национальной безопасности, которые связаны с преследующими стратегические цели иностранными инвестициями", - сказал министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, эта программа проводится в рамках имплементации закона FIRRMА, который нацелен как раз на противодействие представляющим угрозу для США иностранным инвестициям. "США приветствуют иностранные инвестиции в высокотехнологичное производство и остаются одной из наиболее открытых для иностранных инвесторов стран. Тем не менее, мы не будем сидеть сложа руки, когда иностранные силы стремятся купить или выкрасть важные для нашей национальной безопасности технологии, чтобы получить стратегическое преимущество", - говорится в заявлении.

Росс подчеркнул, что новые меры позволят расширить диапазон транзакций, которые будут проходить проверку у властей США.

Очередные обвинения в адрес Пекина прозвучали на фоне обострения торговой войны США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Он обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике". Это стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 и 16 миллиардов долларов), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

А вице-президент США Майкл Пенс заявил, что КНР вмешивается в демократические процедуры в США и предпринимает попытки повлиять на общественное мнение, поскольку " хочет другого американского президента". Он рассказал также о своей недавней беседе с "высокопоставленным сотрудником разведки". "То, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране", - заявил собеседник Пенсу, говоря о попытках вмешательства в выборы в США. По утверждению вице-президента США, Китай "мобилизует негласных участников, группы прикрытия и средства пропаганды для того, чтобы добиться изменений в восприятии американцами китайской политики". Пенс также обвинил Китай в том, что он использует так называемую "долговую дипломатию", предлагая многомиллиардные займы странам в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Он также обрушился с критикой на американские компании, которые слишком тесно сотрудничают с Пекином. Вице-президент потребовал, чтобы компания Google немедленно отказалась от разработки поисковой системы Dragonfly, которая поможет коммунистическому режиму ужесточать цензуру в интернете.

Пенс также призвал американцев объединиться вокруг Дональда Трампа, чтобы сообща противостоять китайской угрозе. "Все больше журналистов без страха и личной выгоды "копают глубоко", чтобы найти новые доказательства того, как Китай вмешивается в наше общество. Однако под руководством президента Трампа Америка сохранит прежний курс, уверен вице-президент США.