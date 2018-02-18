В числе обвиняемых – бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.
В обвинительном документе говорится о том, что российское Агентство интернет-исследований, финансируемое Пригожиным, в 2014–2016 годах занималось созданием фальшивых аккаунтов в социальных сетях с использованием имен вымышленных и реальных людей, живущих в Соединенных Штатах. На страницах, созданных обвиняемыми, велась пропаганда c целью раскола американского электората. Обвиняемые, согласно документу, имели обширную аудиторию в американских социальных сетях. Эта группа публиковала в интернете пропагандистские материалы в поддержку кандидатуры Дональда Трампа, с критикой кандидатуры его соперницы Хиллари Клинтон, а также устраивала политические акции в Соединенных Штатах, выдавая себя за американских активистов. При этом уже после выборов был организован ряд акций протеста против избрания Трампа.
Обвиняемые – менеджеры и сотрудники Агентства интернет-исследований, которое также называют "фабрикой троллей". О деятельности этой организации ранее было опубликовано множество свидетельств, в том числе и ее бывших сотрудников. Обвинения также выдвинуты в адрес российских юридических лиц, связанных с Агентством, в том числе и в адрес компании Евгения Пригожина "Конкорд". Среди обвинений – преступный сговор, мошенничество и кража личности. Обвинительный документ подписан специальным прокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс.
В обвинении указано, что сами сотрудники Агентства интернет-исследований определяли целью своих действий (которые они называли "проект Лахта") подрыв доверия к политической системе США. В документе говорится, что россияне состояли в контакте с рядовыми активистами кампании Трампа и сотрудниками его штаба, однако те не догадывались, что имеют дело с гражданами России, а не с американскими активистами, за которых выдавали себя "тролли". Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что у следствия пока нет никаких оснований предполагать, что кто-либо из граждан США знал о действиях россиян из Агентства. Он также выразил уверенность, что действия граждан России не повлияли на результат выборов, победителем которых стал Дональд Трамп.
В ноябре 2017 года прокурор Роберт Мюллер предъявил первые обвинения американским гражданам, предположительно участвовавшим в достижении российских политических интересов в США. Первыми обвиняемыми стали Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, и Ричард Гейтс, деловой партнер Манафорта. Они сами сдались ФБР, были освобождены под крупные залоги и находятся под домашним арестом. Тогда же бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос признался, что солгал на допросе агентам ФБР в начале расследования. Пападопулос подтвердил, что встречался с российскими представителями, обещавшими команде Трампа компромат на Хиллари Клинтон.
Американские СМИ напоминают, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал публичное недоверие к сведениям спецслужб о вмешательстве России в американскую политику. Трамп называл информацию о вмешательстве Кремля в дела США "ложными новостями", фейк-ньюс. Трамп так прокомментировал последнюю новость о предъявленных Мюллером обвинениях:
"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего объявления о намерении участвовать в борьбе за президентский пост. Результаты выборов не подверглись влиянию. Кампания Трампа не совершила ничего незаконного – никакого сговора!"
Спецслужбы США объявили о проведении в конце этой недели специального закрытого брифинга для представителей избирательных комиссий из 50 штатов. Главной темой этих встреч станет "вероятная угроза вмешательства со стороны иностранных государств".
13 февраля, выступая на слушаниях в Конгрессе, руководители ведущих разведывательных ведомств США заявили, что Россия готовит вмешательство в промежуточные выборы осенью 2018 года.
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