Власти Северного Кипра сообщили о падении ракеты из Сирии

На территории Северного Кипра взорвался неопознанный объект. Сильный взрыв, произошедший в ночь на понедельник, 1 июля, в горном массиве Кириния в регионе Ташкент, разбудил десятки тысяч жителей, в результате никто не пострадал.

Как сообщил в своем Facebook министр иностранных дел непризнанной республики Кудрет Озерсай, по предварительной информации, взорвавшийся объект мог быть ракетой российского производства сирийской системы ПВО С-200. По его словам, она была выпущена для отражения израильского воздушного удара, но не достигла цели, упав на территорию Северного Кипра. Поскольку на месте взрыва не было обнаружено воронок, предполагается, что объект взорвался еще в воздухе, указал далее Озерсай.

Разнее также появилась версия, что произошло крушение беспилотника. "Мы не можем сказать, что именно послужило причиной взрыва", - заявил министр обороны Республики Кипр Саввас Ангелидис. При этом он также высказал версию о том, что по территории Кипра ударил объект, запущенный из Сирии.

Воздушный удар Израиля по военным объектам в Сирии

Сирийские государственные СМИ ранее сообщили, что в ответ удар со стороны Израиля была введена в действие сирийская противовоздушная оборона. Ранее израильские самолеты выпустили ракеты по военным позициям в Хомсе, находящемся примерно в 310 км от столицы Республики Кипр Никосии.

Кипр был разделен в 1974 года после вооруженного вторжения Турции, последовавшего в ответ на попытку государственного переворота, предпринятую греками-киприотами. Оккупированными оказались 37 процентов территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. В 2004 году в Евросоюз вступила Республика Кипр, населенная греками-киприотами.