"Три недели назад, кстати, правительство РФ выплатило мне компенсацию — больше 4 млн рублей — за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование", — отметил Навальный, комментируя статью издания "Комсомольская правда" о своем отпуске в США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Следственный комитет РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher). Навальным были предъявлены обвинения в "мошенничестве" и легализации денежных средств, полученных "преступным путем". 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима.

17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. ЕСПЧ присудил выплатить Алексею и Олегу Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей (6260 евро).

Это уже не первый случай, когда российское правительство выплачивает компенсации Навальному за неправомочные приговоры. В 2016 году политик получил более 3 млн рублей в качестве компенсации, присужденной ему ЕСПЧ по делу "Кировлеса".

В мае ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в размере 2000 евро за ограничение свободы передвижения Навального. Навальный подал заявление в ФМС для получения загранпаспорта в июне 2015 года. Ведомство отказало, сославшись на то, что оппозиционер был дважды судим и еще не закончились условные сроки, к которым он приговорен.

Навальный обжаловал отказ в Замоскворецком районном суде Москвы, который признал решение ФМС законным. Навальный сообщил о получении загранпаспорта 4 мая 2017 года. Этот документ позволил ему выехать в Европу для срочно необходимой операции на глазу.