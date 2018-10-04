Власти Нью-Йорка намерены потребовать от президента США Дональда Трампа все деньги, которые он мог недоплатить, уклоняясь от налогов. Об этом, как сообщает Fox News, заявил накануне на пресс-конференции мэр мегаполиса Билл де Блазио.
Donaldas Trumpas skaito metinį pranešimą
© Reuters / Scanpix

"Мне ясно, что имеются реальные последствия выявленных или возможных нарушений закона. В случае истечения срока давности остается возможность суровых санкций, которые могут применить власти штата и города", — заявил градоначальник. "Город Нью-Йорк надеется вернуть все деньги, которые Дональд Трамп должен населению", — отметил де Блазио, который ранее неоднократно критиковал политику президента.

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Мэр выразил уверенность в том, что обвинения в неуплате налогов в адрес главы государства, изложенные в статье газеты The New York Times, соответствуют действительности.

По словам мэра, Трамп "обвел вокруг пальца [налоговые органы], обошел регулятивные нормы и избежал расследования и суда, которых заслуживал множество раз". "Откровенно говоря, он никогда бы не стал президентом США, если бы кое-кто из [госслужащих] Нью-Йорка добросовестно выполнил свои обязанности", — сказал градоначальник (цитата по ТАСС).

В минувший вторник The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось, что Дональду Трампу перешли в наследство от отца Фреда Трампа сотни миллионов долларов, которые были получены, по большей части, за счет схем уклонения от налогов в 1990-х годах, включая случаи явного мошенничества. Проведенное расследование показало, что нынешнему главе государства перешли от бизнеса отца в сфере недвижимости, по меньшей мере, 413 миллионов долларов.

В публикации говорилось, что родители Дональда Трампа Фред и Мэри передали своим детям наличные средства и недвижимость на сумму более миллиарда долларов. При установленной в США ставке в 55% налог должен был составить минимум 550 млн долларов. В действительности же Дональд Трамп, его братья Фред и Роберт, а также сестры Мэриэнн и Элизабет выплатили налог в 52,2 млн долларов по ставке около 5%.

Как отметила NYT, налоговые органы США смотрели сквозь пальцы на действия Дональда Трампа, использовавшего сомнительные, а иногда и откровенно противозаконные схемы уклонения от налогов. В публикации говорится, что Трамп и его родственники создали подставную фирму, чтобы скрыть миллионы долларов, полученные от родителей.

Сам Дональд Трамп ранее утверждал, что построил свой бизнес с нуля, якобы взяв у отца кредит в миллион долларов, который впоследствии вернул с процентами.

Адвокат главы государства Чарльз Хардер в официальном заявлении назвал публикацию NYT сфабрикованной. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что статья вводит в заблуждение озвученными в ней ложными обвинениями. В свою очередь брат Трампа Роберт опроверг любые нарушения в уплате налогов членами семьи. По его словам, все налоги были уплачены в срок и в полном объеме.

Представители налоговых органов Нью-Йорка сообщили Fox News во вторник, что они изучили выдвинутые против Трампа обвинения и теперь проводят собственное расследование.

Как указывают СМИ, если будут обнаружены нарушения, уголовное преследование окажется невозможным из-за истечения срока давности. Однако против Дональда Трампа могут подать гражданский иск.

NEWSru.com
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