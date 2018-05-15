Власти Нидерландов решили отказаться от софта Касперского

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования программного обеспечения (ПО) компании "Лаборатория Касперского".
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Об этом вечером в понедельник, 14 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министра безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанда Грапперхауса, адресованного парламенту страны.

Это сделано в качестве "меры предосторожности", сказано в документе. Грапперхаус объяснил такое решение тем, что российские власти обладают "наступательной киберпрограммой", которая нацелена, среди прочего, на Нидерланды и их интересы.

Кроме того, "Лаборатория Касперского", чья штаб-квартира расположена в Москве, является субъектом российского законодательства, и компанию могут обязать подчиниться интересам российских властей, отметил нидерландский министр.

"Кабмин провел независимую проверку и анализ и принял на основе этого продуманное решение. Хотя конкретных случаев злоупотреблений в Нидерландах нет, исключать этого нельзя", - подчеркивается в письме.

Подозрения в шпионаже для Кремля

Ранее запрет на использование софта "Лаборатории Касперского" в государственных учреждениях был введен в США, Великобритании, Украине и Литве. Соединенные Штаты, которые первыми пошли на такой шаг, подозревают производителя антивирусного ПО в том, что он может быть использован Кремлем в качестве инструмента шпионажа.

Deutsche Welle
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