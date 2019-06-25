Власти Мьянмы лишили интернета миллион жителей

В Мьянме более 1 млн человек лишены доступа к интернету по указанию правительства, возглавляемого лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Четыре телекоммуникационные компании по распоряжению министерства связи страны блокировали интернет в штате Ракхайн, населенном преимущественно мусульманами из этнической группы рохинжда, сообщили местные правозащитники во вторник, 25 июня.
Они выразили протест против ограничения свободы информации, отметив, что блокировка интернета продолжается с 21 июня.
Геноцид мусульман рохинджа
В штате Ракхайн повстанцы-мусульмане уже длительное время сражаются против регулярной армии. С 2017 года более 750 тысяч рохинджа, опасаясь жестоких репрессий, бежали в соседнюю Бангладеш. ООН квалифицировала репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид.
Министерство связи Мьянмы не уточнило, как долго продлится блокировка интернета. Представитель ведомства сказал лишь, что интернет вновь станет доступным, "когда в регионе восстановятся мир и порядок". Телефонная связь и СМС-сообщения в Ракхайне по-прежнему функционируют.
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