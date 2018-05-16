Власти КНДР отменили намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на сообщения государственных СМИ Северной Кореи. Причиной отмены стали совместные маневры, проведенные вооруженными силами США и Южной Кореи.
Istorinė akimirka: susitiko Šiaurės ir Pietų Korėjos lyderiai
© AP / Scanpix

Кроме того, Пхеньян пригрозил срывом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые предполагается провести в Сингапуре 12 июня.

Встреча представителей Северной и Южной Кореи должна была пройти в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля состоялся исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планировали обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей, в частности о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

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КНДР на переговорах должны были представлять 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей должен был возглавить министр объединения Чо Мен Ген.

Отмена встречи может положить конец наметившемуся сближению Сеула и Пхеньяна. 4 мая стало известно, что они согласовали свои часовые пояса и КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Тогда же Северная Корея подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

Deutsche Welle
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