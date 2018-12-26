Издание ссылается на доклад, подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), очередная сессия которого проходит в столице КНР. Согласно документу, компетентные органы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в национальное законодательство.

"Существующие правила противоречат Конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека, - говорит вице-председатель Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу. - Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы".

Ожидается, что поправки о декриминализации проституции будут одобрены уже в субботу, 29 декабря, на закрытии сессии ПК ВСНП. Она проводится в Китае раз в два месяца, передает ТАСС.

Согласно действующим в КНР положениям, утвержденным Госсоветом в 1990 году, за занятие проституцией и пользование услугами интимного характера полагается лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Помимо этого, уличенные в данном преступлении обязаны пройти медосмотры и курс по перевоспитанию, включающий основы этики и права. Кроме того, осужденные привлекаются к исправительным работам.

Особенности проституции в КНР

Большинство проституток в Китае оказывают услуги в небольших помещениях, которые замаскированы под парикмахерские. От обычных салонов для стрижки их отличает розовый свет внутри.

Некоторые бордели замаскированы под сауны, которые можно найти практически в каждом отеле от трех звезд или около него. Большинство этих саун предлагают дополнительные услуги к мытью и массажу, писал женский журнал "Лаовай.ру".

Популярность саун в Китае настолько высока, что несколько лет назад они вышли из-под гостиничной опеки и превратились в полноценный самостоятельный бизнес. В больших городах появились огромные спа-комплексы площадью 50 тыс. квадратных метров.

В номере китайской гостиницы оставляют рекламу массажа (он может включать и сексуальные услуги). Иногда проститутки сами звонят в номер и предлагают постояльцам "массаж".

Китайская версия стрип-клуба - караоке-бар (KTV). Часто в такие заведения коммерсанты приводят своих партнеров, чтобы повеселиться. Клиенты снимают комнату, после чего им предлагают выбрать понравившихся девушек, которые будут проводить с ними время. Они наливают выпивку, подносят еду. С ними можно дурачиться, флиртовать, петь, танцевать. Девушек также можно раздевать и трогать за интимные части тела. За отдельную плату можно увести понравившуюся девушку с собой для продолжения общения.

Секс-услуги в Китае стоят от 300 юаней до 1600 юаней (около 230 долларов).