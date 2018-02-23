Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского моста в городе. За переименование сооружения в Северный проголосовали 82 депутата при необходимом минимуме в 61. Всего в состав Киевского горсовета входит 120 депутатов, сообщает телеканал "112 Украина".
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Открытый в 1976 году мост через Днепр находится на севере Киева, он соединяет правобережные районы Киева с массивами Радужный, Воскресенка и Троещина.

Мост соединяет проспект Степана Бандеры (бывший Московский проспект был переименован в августе прошлого года) и проспект генерала Ватутина (в июне 2017 года Киевский городской совет принял решение переименовать его в проспект Романа Шухевича, однако Окружной административный суд города приостановил переименование). Название "Северный" являлось для моста проектным.

Дискуссии о переименовании Московского моста в Киеве велись несколько лет. В 2015-м мост было предложено назвать именем главного инженера проекта Георгия Фукса. В том же году сооружение предлагали назвать именем застреленного российского политика Бориса Немцова.

В Киеве за три года переименованы 64 остановки наземного общественного транспорта. Кроме того, на одном из недавних заседаний депутаты переименовали станцию метро "Петровка" в "Почайна", а "синяя" ветка подземки стала называться Оболонско-Теремковской (ранее — Куреневско-Красноармейская).

Также в Киеве были изменены названия еще нескольких улиц. Так, улицу Баумана переименовали в улицу Януша Корчака, улицу Кутузова — в улицу Генерала Алмазова (петлюровец и командующий дивизионом Украинской народной республики), улицу Суворова — в улицу Михаила Омеляновича-Павленко (в годы Второй мировой войны формировал украинские военные части на германской службе), переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.

Кроме того, власти Киева собирались переименовать Московскую площадь — в Демеевскую (в честь села Демеевка, находившегося в этой местности), улицу Патриса Лумумбы — в улицу Ионна Павла II, а проспект Воссоединения — в проспект Соборности.

Прежние названия в Киеве пока сохранили улица Ванды Василевской (ее предлагается переименовать в улицу Змиенко) и проспект Ватутина.

Как сообщалось, в мае 2015 года на Украине вступили в силу законы о декоммунизации и запрете в стране всего коммунистического, включая памятники, названия и символику. В этой связи по всей стране меняют названия сел, городов, площадей и улиц, связанных с советским и коммунистическим прошлым, демонтируют памятники советской эпохи. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2016 года рекомендовал производителям избавиться от названий, которые ассоциируются с советским прошлым.

В рамках декоммунизации, в частности, город Днепропетровск был переименован в Днепр, также сменили названия десятки населенных пунктов на Донбассе и в Крыму.

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