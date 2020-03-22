Власти Италии объявили "чрезвычайное экономическое положение" до 3 апреля

Конте назвал предпринимаемые меры "чрезвычайным экономическим положением". Останутся открытыми продовольственные магазины, аптеки, банки и почтовые отделения. Будет работать также общественный транспорт, службы доставки, предприятия, производящие продукцию первой необходимости. Новые ограничительные меры будут действовать до 3 апреля.
Кроме того, ужесточаются ранее введенные правила общенационального карантина. Принято решение о закрытии всех парков, гражданам предписано находиться дома.
В последние дни в Италии фиксируется больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом и смертей от коронавирусной инфекции. По словам премьера, Италия для борьбы с эпидемией "замедляет свой производственный мотор", но не полностью его останавливает.
По данным на утро воскресенья, 22 марта, в Италии более 54 тысяч человек инфицированы новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим нетипичную пневмонию COVID-19. Из низ 4825 человек скончались. Теперь за сутки от нового вируса в Италии гибнут примерно по 800 человек.
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