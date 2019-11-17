Фазли отметил, что протестующие доставили много проблем жителям своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.
Чиновник также заяил заявил, что силы безопасности до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты, но им придется выполнять свои обязанности, если вандализм продолжится.
"При любых обстоятельствах безопасность страны и спокойствие людей являются приоритетом правоохранительных органов, сил безопасности и вооруженных сил", - добавил он.
Агентство поясняет, что в Иране действует месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому топливо отпускается по сниженным ценам. Теперь власти повысили цены на 50%: в рамках квоты до с 10 до 15 тыс. риалов (примерно с 19 до 28 рублей.), сверх лимита - до 30 тыс. риалов (около 57 рублей).
Россия возвращает Украине захваченные в Черном море корабли (3)
Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в...
Пограничник подстрелил россиянина при попытке проникнуть в США из Мексики
Гражданин России получил ранения при попытке пересечь...
Власти Ирана пригрозили участникам акций протеста
Силы безопасности начнут "исполнять свои обязанности",...
В Гонконге китайские военные разбирают баррикады
В администрации Гонконга утверждают, что китайские...
В Боливии в ходе протестов погибли уже 23 человека (2)
Только в результате новых столкновений погибли четыре...
TOP новостей
Дальнобойщики о своей работе: тоску по дому и семье окупает хороший заработок (63)
Семьи водителей большегрузных машин в Литве не просто...
Больше всего от моббинга страдают женщины и пожилые люди: сначала даже непонятно, что происходит (4)
В этой сфере мы не отстаем от мира, сказала доктор...
В Укмерге горожане не знают, что делать с распоясавшимися подростками (52)
Жители Укмерге жалуются, что в городе уже почти...
Ночь в Вильнюсе: стычка с инспекторами, приключения пьяных иностранцев и хам из Каунаса (6)
Ночь на воскресенье в Вильнюсе выдалась беспокойная:...
В конце следующей недели прогнозируют заморозки
Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе погода...