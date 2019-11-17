Власти Ирана пригрозили участникам акций протеста

Силы безопасности начнут "исполнять свои обязанности", если вандализм продолжится, приводит слова главы иранского МВД Абдолрезы Рахмани Фазли Press TV. В ночь на субботу в некоторых городах Ирана начались протесты из-за повышения цен на бензин, передает ТАСС. По данным Associated Press, в ходе беспорядков погиб как минимум один человек.
Protestuotojai Irane mini 1979-ųjų JAV ambasados užėmimo ir įkaitų krizės metines
© AFP / Scanpix

Фазли отметил, что протестующие доставили много проблем жителям своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.

Чиновник также заяил заявил, что силы безопасности до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты, но им придется выполнять свои обязанности, если вандализм продолжится.

"При любых обстоятельствах безопасность страны и спокойствие людей являются приоритетом правоохранительных органов, сил безопасности и вооруженных сил", - добавил он.

Агентство поясняет, что в Иране действует месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому топливо отпускается по сниженным ценам. Теперь власти повысили цены на 50%: в рамках квоты до с 10 до 15 тыс. риалов (примерно с 19 до 28 рублей.), сверх лимита - до 30 тыс. риалов (около 57 рублей).

NEWSru.com

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