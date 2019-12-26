Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране

"Сообщение не верное, - написал Хадиан. - Не было соответствующего распоряжения ни со стороны министра информационно-коммуникационных технологий, ни судебных властей, ни других компетентных органов".

В среду портал международной группы NetBlocks, которая контролирует кибербезопасность и управление интернетом, сообщил о перебоях с доступом к мобильному интернету в Иране. Отмечалось, что пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, однако масштаб проблемы еще не установлен. Ряд иностранных СМИ выдвинул предположение, что отключение может быть намеренным и связанным с ростом протестной активности в стране. На 26 декабря запланирована так называемая "вторая волна протеста".

В ходе продолжающихся акций протеста участники скандируют "Смерть диктатору!" и "Смерть Хаменеи!"

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных многократным повышением цен на бензин. В некоторых районах страны цены на горючее выросли на 300 процентов, писала газета The Guardian.

Также были введены лимиты на продажу бензина по фиксированным ценам. Один водитель может покупать только 60 литров в месяц.

Президент Хасан Роухани заявил, что правительство действует в интересах народа. Возросшую прибыль планируется использовать для улучшения жизни бедных слоев населения. Однако большинство иранцев восприняло этот шаг с негодованием. Экономика страны и без того переживает кризис из-за возобновленных в прошлом году американских санкций. Они привели к падению экспорта иранской нефти, ослаблению реала и, как следствие, резкому росту цен на основные товары. А подорожание топлива только ускоряет инфляцию, от которой будут страдать самые бедные слои населения.

23 ноября начался процесс постепенного восстановления доступа к глобальной сети. Последний сбой в работе интернета в Иране был зафиксирован 19 декабря. Тогда с проблемами сталкивались 30% пользователей интернета в стране, в основном клиенты европейских провайдеров.

За две недели ноябрьских акций протеста было убито 1500 человек, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на три источника в Министерстве внутренних дел Ирана. Среди погибших - по меньшей мере 17 подростков и около 400 женщин, а также несколько сотрудников полиции и спецслужб.

По сообщениям источников, информация о количестве погибших взята из статистики правоохранительных органов, моргов и больниц. Reuters отмечает, что это число значительно больше, чем оценка Amnesty International - 304 погибших, и чем оценка Госдепартамента США - около 1000 погибших.

В совете нацбезопасности Ирана информацию о 1500 убитых назвали "фейковой новостью". Но других цифр иранские власти не приводят. При этом 3 декабря государственное телевидение сообщило, что "некоторые участники беспорядков были убиты" в ходе столкновений с силовиками.

Родственники жертв рассказали представителям правозащитной организации Amnesty International, что от них угрозами требуют не говорить с представителями СМИ и не проводить похоронные церемонии. Некоторым семьям приходится платить "грабительские суммы", чтобы получить тела погибших.

По словам собеседников Reuters, через несколько дней после начала протестов 80-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ силовикам и прочим чиновникам: "Сделайте все возможное, чтобы остановить их (протестующих)".

Лидера особо возмутило, что протестующие жгли его фотографию и разрушили памятник основателю Исламской Республики аятолле Рухолле Хомейни. "Исламская Республика в опасности. Сделайте все, чтобы покончить с этим", - распорядился Али Хаменеи.

Власти квалифицируют протесты как массовые беспорядки, которые устраивают "молодчики", связанные с властями США, Израиля и Саудовской Аравии, а также находящимися в изгнании оппозиционерами из организации "Народные моджахеды Ирана", которая продвигает исламскую и марксистскую идеологию.

Один из членов парламента говорил, что в ходе подавления протестов было арестовано 7 тысяч человек. Позднее эта количество почти удвоилось - 12 тысяч арестованных. А по словам главы департамента контрразведки Али Аштари, среди арестованных есть "ряд элементов, которые пытались собирать информацию о недавних протестах и отсылать ее иностранцам".