Выразив "глубокое сожаление" в связи с тем, что законопроект вызвал серьезные разногласия, недопонимания и протесты в обществе, Лам сообщила, что этот вопрос снимается с текущей повестки Законодательного совета. Данный шаг, по ее словам, направлен на поддержание спокойствия и порядка в Гонконге.

Несмотря на это, оппозиционная организация "Гражданский фронт за права человека" предупредила, что не планирует отменять намеченную на воскресенье новую многотысячную акцию протеста. Ее активисты требуют полного и бесповоротного отказа от законопроекта, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай лиц, скрывающихся от правосудия в этой автономной территории с особым административным статусом.

В минувшую среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета. Были отмечены столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм. Свыше 80 человек получили ранения, 11 зачинщиков беспорядков задержаны.

За последние сутки сразу несколько влиятельных советников главы администрации Гонконга Кэрри Лам призывали ее не спешить с принятием закона и не поднимать этот чувствительные вопрос в ближайшее время, чтобы не поднимать новую волну беспорядков. Сама она исходила из необходимости утвердить данный законопроект к июлю, однако пересмотрела свою позицию после серии совещаний за последние два дня.

Многие местные жители выступают против закона об экстрадиции, полагая, что он подрывает автономный статус Гонконга, формулу "одна страна — две системы" и создает угрозу демократическим свободам. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и обвиняют Пекин в усилении вмешательства во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень автономии до 2047 года. В минувшее воскресенье здесь прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, собравшая, по некоторым оценкам, до 1 млн человек.