Кельбер заявил, что "персональные данные могут попасть не в те руки". Он также заявил, что о том, кто является разработчиком приложения, известно мало. Кроме того, непонятно, какие данные собираются при использовании приложения.

Ранее подобные опасение выразил лидер Демократической партии США в Сенате Чак Шумер. Он заявил, что приложение, созданное компанией из Петербурга Wireless Lab, может давать доступ к персональным данные властям других стран. В связи с этим Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

FaceApp — приложение для редактирования фотографий, которое позволяет "отбелить" кожу, "состарить" лицо или "изменить" пол. FaceApp разработала в 2017 году петербургская компания Wireless Lab бывшего сотрудника "Яндекса" Ярослава Гончарова.