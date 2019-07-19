Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предупредил о рисках использования российского приложения FacеApp для жителей Германии. Об этом он заявил в эфире радиостанции SWR, пишет портал телеканала "Дождь".
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Кельбер заявил, что "персональные данные могут попасть не в те руки". Он также заявил, что о том, кто является разработчиком приложения, известно мало. Кроме того, непонятно, какие данные собираются при использовании приложения.

Ранее подобные опасение выразил лидер Демократической партии США в Сенате Чак Шумер. Он заявил, что приложение, созданное компанией из Петербурга Wireless Lab, может давать доступ к персональным данные властям других стран. В связи с этим Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

FaceApp — приложение для редактирования фотографий, которое позволяет "отбелить" кожу, "состарить" лицо или "изменить" пол. FaceApp разработала в 2017 году петербургская компания Wireless Lab бывшего сотрудника "Яндекса" Ярослава Гончарова.

Телеканал "Дождь"
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