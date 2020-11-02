Власти Германии намерены убрать понятие расы из Основного закона

Правительство Германии намерено исключить понятие расы из Основного закона. Члены кабинета министров сходятся во мнении, что у человечества нет различающихся рас, приводит издание Augsburger Allgemeine слова министра юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в понедельник, 2 ноября. Термин будет исключен и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма, подчеркнула Ламбрехт. Основной закон должен защищать от расизма без упоминания расы, при этом пострадавшие от дискриминации не должны воспринимать это изменение как ухудшение ситуации, отметила министр.

Понятие расы вошло в Основной закон 1949 года, поскольку его составители преследовали цель четко дистанцироваться от расовой идеологии нацистов, отметила глава Минюста ФРГ. Однако с современной точки зрения использование этого термина может привести к недопониманию и потому справедливо подвергается критике, добавила она. По словам министра, сегодня там, где говорят о разных расах, возрождаются прежде всего "предрассудки и расистская пропаганда".

Третья статья Основного закона ФРГ в действующей редакции, в числе прочего, утверждает: "Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов".

Инициатива партии "Союз-90"/"зеленые" убрать слово "раса" из конституции весной вызвала дискуссии в правительственных кругах. Так, министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) отнесся к предложению скептически, а министр Ламбрехт поддержала идею.