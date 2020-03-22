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В законопроект о многомиллиардных мерах поддержки экономики ФРГ во время пандемии вошли помощь самозанятым гражданам и малому бизнесу, спецпрограммы банка развития KfW, возможность покрывать обязательства фирм.
Власти Германии намерены поддержать экономику сотнями миллиардов евро
© SWNS / Scanpix

Власти Германии готовят комплексный пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Среди прочего, он предусматривает дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в субботу, 21 марта.

На эти цели могут направить до 50 млрд евро, следует из законопроекта, подготовленного Минфином, а также министерством экономики и энергетики страны. Документ должен быть одобрен федеральным кабинетом министров 23 марта. Он предусматривает еще 400 млрд евро для покрытия обязательств компаний и 100 млрд евро - для специальных программ немецкого банка развития KfW.

Кроме того, власти готовят пакет мер социальной поддержки населения. Так, Берлин намерен упростить доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также запретить арендодателям расторгать договоры с квартиросъемщиками из-за задолженности в период пандемии.

Deutsche Welle
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