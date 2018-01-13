Правительство ФРГ опасается, что, благодаря новым правилам о предоставлении убежища в Евросоюзе, Германии придется принять гораздо большее количество беженцев. Как сообщает в субботу, 13 января, издание Der Spiegel, тревога властей вызвана намерением Европейского парламента внести изменения в Дублинское соглашение.

Германии придется принять значительно больше беженцев

На сегодняшний день вопрос о предоставлении убежища рассматривается иммиграционными службами того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые ступил на землю ЕС. Однако после принятия поправок в Дублинское соглашение заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, в которой уже проживают родственники просителя убежища. Таким образом, Германии придется принять значительно больше беженцев, говорится в отчете Федерального министерства внутренних дел. В свою очередь, верхний предел по приему беженцев, установленный властями, "сводится на нет".

Больше всего представителей МВД ФРГ беспокоит, что, согласно предложениям Европарламента, для установления родственной связи "достаточно простого словесного утверждения". "Если каждый из 1,4 млн людей, которые с 2015 года запросили убежища в Германии, станет связующим звеном для других беженцев, нужно говорить о совсем других величинах, чем при воссоединении семей", заявил статс-секретарь при министре внутренних дел ФРГ Оле Шрёдер (Ole Schröder).

Власти ФРГ надеются, что Совет министров ЕС отклонит поправки

В то же время депутаты от блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Европарламенте проголосовали за принятие изменений в Дублинское соглашение. Моника Хольмайер (Monika Hohlmeier), представляющая в Европарламенте ХСС, отметила, что спорные поправки к Дублинскому соглашению одобрялись "одним комплектом" с другими важными изменениями. "Мы рассчитываем на то, что Совет министров ЕС добьется внесения изменений в определение семьи", - заявила Хольмайер.

В свою очередь, власти Германии надеются на то, что Совет министров ЕС отклонит предложения Европарламента. "Переговоры об общей системе распределения беженцев ни в коем случае не должны привести к усугублению и без того ассиметричной нагрузки", утверждают политики блока ХДС/ХСС Штефан Майер (Stephan Mayer) и Штефан Харбарт (Stephan Harbarth) в письме руководству фракции "Народной партии" в Европарламенте.