В Германии следует отменить все мероприятия с участием более 1000 человек в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. С такой рекомендацией министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) выступил в воскресенье, 8 марта. Он объяснил свои слова необходимостью замедлить распространение заболевания COVID-19, вызываемого вирусом. Организаторы слишком медлили с подобным шагом, считает министр.

Отмена до дальнейших распоряжений может затронуть, в том числе, спортивные мероприятия, ярмарки и концерты. Ранее из-за коронавируса были отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а промышленная ярмарка в Ганновере перенесена на июль.

Между тем заражение вирусом нового типа в ФРГ подтверждено уже у 902 человек. Сильнее всего заболевание затрагивает земли Северный Рейн - Вестфалия (398 человека), Баден-Вюртемберг (182 больных) и Баварию (172 инфицированных), следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Саксония-Анхальт остается единственной землей ФРГ, куда заболевание пока не проникло.

В Европе по распространению вируса пока лидирует Италия, власти которой ввели карантин на севере страны. Однако абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай, где первая вспышка была зафиксирована в декабре 2019 года.