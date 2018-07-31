Исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо «в образовательных целях» (что под этим подразумевать, каждая школа решит самостоятельно). Помимо этого, пользоваться гаджетами смогут продолжить дети с инвалидностью.
Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей. Правила могут вступить в силу с начала нового учебного года.
Напомним, что запрет мобильных телефонов в школах был одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона во время его президентской кампании в 2017 году.
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