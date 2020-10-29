"Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал Макрон в обращении, которое транслировали национальные телеканалы после заседаний Совета обороны и правительства. Слова главы государства также приводит "Интерфакс".

Президент уточнил, что ограничения будут действовать на континентальной части Франции. Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности. "Так как мы уже пережили события весны, этот режим изоляции будет адаптирован по трем главным позициям: школы останутся открытыми, работа сможет продолжаться, дома престарелых и социальные центры проживания могут посещаться", - объяснил Макрон.

В остальном карантинные меры почти не отличаются от тех, что действовали весной. Покидать дома разрешено по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также "подышать воздухом". Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.

Границы внутри ЕС закрывать не будут, но перемещения между регионами Франции запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю Дня всех святых.

Государство окажет помощь закрытым из-за пандемии малым предприятиям и будет выплачивать пособия работникам по частичной безработице. Будет запущен специальный план для поддержки самозанятых, а также малых и средних предприятий.

Повторное ужесточение ограничений Макрон мотивировал резким ускорением распространения коронавируса. По его прогнозу, к середине ноября во Франции 9 тыс. пациентов могут попасть в реанимацию, и французские власти пытаются это предотвратить.

Макрон пояснил, что, в отличие от первой волны, сегодня эпидемиологическая ситуация вызывает тревогу во всех регионах Франции. В ряде случаев из-за коронавируса приходится откладывать операции по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее во многих городах и департаментах Франции для борьбы с эпидемией был введен комендантский час.

На прошлой неделе во Франции число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 миллион. Сейчас число инфицированных в стране приблизилось к 1,3 млн. За последние сутки во Франции зарегистрировано более 36 тысяч новых случаев COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли свыше 35 тысяч человек.