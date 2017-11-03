"У нас есть политическое соглашение, и, что не менее важно, — у нас появилось доверие", — заявил по итогам переговоров со сторонами — участниками Нумейского соглашения премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Он отметил, что над соглашением надо будет еще тщательно поработать. В июле Филипп заявил, что референдум пройдет не позднее ноября 2018 года.
Новая Каледония — заморское административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Население составляет 245 тысяч человек, столица — город Нумеа. Территория имеет особый статус, полученный в 1988 году по Матиньонским соглашениям.
Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году Нумейским соглашением о последовательной деколонизации архипелага.
Первоначально в 1998 году в Новой Каледонии должен был пройти референдум о самоопределении, однако позже правительство Франции перенесло плебисцит. Как отмечает ТАСС, Нумейское соглашение оговаривает порядок постепенной передачи местной администрации полного контроля за всеми сферами жизни архипелага, кроме вопросов обороны, правосудия, внутренней безопасности и валютной эмиссии, остающимися в ведении Парижа.
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