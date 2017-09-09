Около 5,6 миллиона жителей американского штата Флорида получили уведомление об обязательной эвакуации в связи с приближением мощного урагана "Ирма". Губернатор Рик Скотт в пятницу, 8 сентября, на пресс-конференции предупредил, что опасность не стоит недооценивать.

"Если вам приказано покинуть свои дома, вы должны это сделать немедленно. Не сегодня вечером, не через час - немедленно", - подчеркнул он.

По словам Скотта, "Ирма" - мощнее урагана "Эндрю", обрушившегося на Флориду в 1992 году. Он был одним из самых разрушительных в истории метеонаблюдений в США и привел к ущербу, на тот момент оценивавшемуся в сумму от 26,5 до 34 млрд долларов (22-28 млрд евро).

Архипелагу Флорида-Кис грозят подтопления

В американском Национальном центре по наблюдению за ураганами предупредили, что архипелагу Флорида-Кис, где располагается несколько национальных парков и популярные у туристов курортные зоны, могут грозить серьезные подтопления.

По словам Эрика Силаджи, руководителя энергокомпании Florida Power and Light Co., отключения электричества из-за удара стихии могут оставить без света около девяти млн человек.

Самый мощный в истории Атлантики

Ураган "Ирма" - самый мощный из бушевавших в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. Он привел к катастрофическим последствиям в карибском регионе. На острове Барбуде разрушено 95 процентов объектов собственности, в том числе 30 процентов - полностью. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Здесь отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение. В общей сложности жертвами стихии стали свыше 20 человек.

Урагану была присвоена самая высокая пятая категория мощности. Скорость отдельных порывов ветра достигает 257 километров в час. "Ирма" уже привела к подтоплениям на северо-востоке Кубы, где высота волн достигала шести метров, и продолжает движение вдоль северной оконечности острова. На Флориду ураган может обрушиться вечером в субботу, 9 сентября.