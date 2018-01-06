Урмас Рейнсалу не исключает, что советский мемориал на горе Маарьямяги частично демонтируют, чтобы избежать опасности обрушения. Также он считает, что этот объект Таллин мог бы передать государству.

"Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придется что-то забетонировать или снести", – сказал Рейнсалу в эфире передачи "Uudis+" на Vikerraadio.

Рейнсалу добавил, что насколько ему известно, мемориал и имеющиеся художественные объекты не занесены в регистр памятников. "Для меня в них нет святыни", – добавил Рейнсалу. Согласно результатам заказанного Министерством юстиции исследования, на то, чтобы сделать мемориал Маарьямяэ безопасным, потребуется почти миллион евро.

Рейнсалу сказал, что центральным объектом в этом месте около дороги Пирита теэ будет мемориал жертвам коммунизма, строительство которого началось.

По словам министра, в ближайшее время он хочет встретиться с представителями мэрии Таллинна, предприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и министром государственного управления, чтобы передать государству также советский мемориал Маарьямяэ, находящийся на нереформированной государственной земле, строения на которой принадлежат городу.

"Все имущество могло бы быть у одного хозяина. Там еще есть музей кино, Орловский замок, и было бы разумно управлять всем этим хозяйством целиком. RKAS мог бы быть координатором", – сказал Рейнсалу. Он отметил, что решение о комплексе Маарьямяэ придется принять уже весной, так как тогда начнется составление госбюджета на будущий год. Если процесс затянется, то все отложится еще на год.

Мемориал Маарьямяэ посвящен Ледовому переходу 1918 года, в ходе которого корабли Балтийского флота были эвакуированы из Ревеля (нынешнего Таллина) и Гельсингфорса (нынешний Хельсинки) в Кронштадт, для того чтобы избежать их захвата немецкими и финскими властями. Мемориал представляет собой 35-метровый обелиск на берегу Таллинского залива.

В 2007 году эстонские власти приняли решение о демонтаже и переносе памятника советским воинам из центра Таллина, известного как Бронзовый солдат. Демонтаж памятника сопровождался массовыми протестами, в которых пострадали около 50 человек. Еще один участник протеста, 20-летний россиянин Дмитрий Ганин, погиб. В ходе беспорядков его ударили ножом.