В парламенте теперь есть большинство, выступающее за введение подобного запрета, сообщил в пятницу, 6 октября, на своих страницах в соцсетях лидер Либерального альянса Андерс Самуэльсен, добавив, что его партия поддержит эту инициативу.

"Бурка является выражением крайнего угнетения женщин", - написал он в Facebook. Ранее руководство Либеральной партии (Венстре) приняло решение о поддержке запрета закрывать лицо в общественных местах.

Консервативная народная партия, являющаяся третьим членом правящей коалиции, также поддерживает это требование. Запрет будет касаться не только традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, но и медицинских, клоунских и прочих масок, указывает dpa.

Запреты действуют, в частности, в ФРГ и Австрии

В ФРГ в апреле 2017 года был введен частичный запрет на ношение бурки, никаба, паранджи и другой аналогичной одежды в общественных местах. Его действие распространяется на некоторые категории госслужащих, военнослужащих и сотрудников выборных органов.

Бундесрат Германии в конце сентября принял ряд важных дополнений к правилам дорожного движения. Отныне нельзя садиться за руль, надев карнавальную маску, респиратор или мусульманские головные уборы, скрывающие лицо. За нарушение грозит штраф в размере 60 евро. С 1 октября текущего года запрещено носить закрывающие лицо головные уборы и в Австрии.