Власти Великобритании заинтересовались доходами богатых россиян, проживающих в стране, сообщает The Times.
© Reuters / Scanpix

Министр внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что люди с активами более £50 тыс. ($70 тыс.) должны будут объяснить, откуда у них взялись средства.

Уоллес заявил, что сериал «МакМафия», снятый по книге журналиста Миши Гленни, «очень близок к истине». Сериал рассказывает о попытках сына русского мафиози, эмигрировавшего в Британию, начать жизнь вдали от преступного мира.
«Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сделаем среду, в которой вы живете, трудной», — добавил Уоллес.

Как отмечает издание, ежегодно в Британии «отмывается» около £90 млрд ($127 млрд).

Gazeta.ru
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