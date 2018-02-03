Министр внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что люди с активами более £50 тыс. ($70 тыс.) должны будут объяснить, откуда у них взялись средства.

Уоллес заявил, что сериал «МакМафия», снятый по книге журналиста Миши Гленни, «очень близок к истине». Сериал рассказывает о попытках сына русского мафиози, эмигрировавшего в Британию, начать жизнь вдали от преступного мира.

«Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сделаем среду, в которой вы живете, трудной», — добавил Уоллес.

Как отмечает издание, ежегодно в Британии «отмывается» около £90 млрд ($127 млрд).