"Он (Моралес) знает, что в случае возвращения (в Боливию) должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства", - сказала Аньес с беседе с журналистами.
При этом она добавила, что Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет, поскольку он сам принял решение покинуть страну.
В четверг аргентинский МИД сообщил, что Моралес прибыл Аргентину. Ранее стало известно, что он подал прошение о получении статуса беженца в этой стране.
Накануне аргентинское издание Expreso de Salta сообщило, что Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится недалеко от границы с Боливией.
По информации издания, оттуда он намерен руководить президентской кампанией своей партии "Движение к социализму" на выборах 2020 года.
Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии несколько недель акций протеста по поводу спорных результатов президентских выборов. Моралес назвал события "гражданским государственным переворотом", но заявил, что уходит ради стабильности в стране.
Сразу после отставки Моралес отправился в Мексику. 7 декабря стало известно, что экс-президент отправился на Кубу на медицинское обследование.
В конце ноября Жанин Аньес подписала законопроект об отмене результатов президентских выборов 20 октября и о проведении нового всеобщего голосования. Ранее его единогласно одобрили обе палаты боливийского парламента.
Законопроект фактически лишает Моралеса возможности участвовать в предстоящих выборах.
В интервью Би-би-си Моралес утверждал, что против него зрел заговор в посольстве США, и обвинил американские власти в участии в госперевороте.
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