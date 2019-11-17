Власти Беларуси грозят жестко пресекать провокации на выборах

Власти Беларуси обещали жестко пресекать провокации на избирательных участках во время проходящих в воскресенье, 17 ноября, выборов в Национальное собрание - парламент страны. "Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы наши участковые комиссии обижали и обижали наших избирателей", - сказала председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
Глава ЦИК также подчеркнула, что организаторы не позволят, чтобы "над избирательными комиссиями издевались". В то же время она отметила, что за минувшую ночь в стране не зафиксировано никаких происшествий, связанных с проведением выборов, и избирательные участки открылись в спокойном режиме.
Последняя диктатура Европы
В Беларуси, которую в Евросоюзе называют последней диктатурой Европы, около 7 млн граждан, обладающих правом голоса, выбирают 110 депутатов Национального собрания, на которые претендуют около 500 кандидатов, в основном, независимые. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии.
Вся власть сконцентрирована вокруг президента Беларуси Александра Лукашенко, который с помощью нынешних досрочных парламентских выборов желает еще больше укрепить свои позиции в преддверии запланированных на 2020 год президентских выборов. Лукашенко правит Беларусью уже 25 лет - дольше, чем любой другой руководитель в Европе.
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