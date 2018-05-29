Соответствующие планы озвучил в понедельник, 28 мая, федеральный канцлер Себастьян Курц. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Основное правило, которое мы введем, будет заключаться в том, что немецкий станет ключом к получению минимальных выплат в полном объеме", - сообщил Курц в ходе пресс-конференции. "Это значит, что тот, кто в недостаточной мере владеет языком, не сможет полностью на них претендовать", - пояснил он.

Канцлер Австрии уточнил, что большая часть лиц, пользующихся данными выплатами, проживает в Вене. Примерно половина из них - иностранные граждане.

Не более 563 евро в месяц

В соответствии с нововведением размер минимального пособия на одного человека составит 563 евро (656 долларов) в месяц. Для австрийцев сумма может быть увеличена до 863 евро (1003 доллара) в месяц, и то только при условии успешной сдачи языкового теста. Пособия на детей также будут сокращены.

В соответствии с директивой о свободе передвижения рабочей силы в Евросоюзе иностранные граждане должны быть равны в своих правах с австрийцами. На вопрос о том, не нарушает ли новая инициатива закон, Курц ответил, что решение на этот счет вправе выносить лишь Конституционный суд Австрии.