Соответствующие планы озвучил в понедельник, 28 мая, федеральный канцлер Себастьян Курц. Об этом пишет Deutsche Welle.
"Основное правило, которое мы введем, будет заключаться в том, что немецкий станет ключом к получению минимальных выплат в полном объеме", - сообщил Курц в ходе пресс-конференции. "Это значит, что тот, кто в недостаточной мере владеет языком, не сможет полностью на них претендовать", - пояснил он.
Канцлер Австрии уточнил, что большая часть лиц, пользующихся данными выплатами, проживает в Вене. Примерно половина из них - иностранные граждане.
Не более 563 евро в месяц
В соответствии с нововведением размер минимального пособия на одного человека составит 563 евро (656 долларов) в месяц. Для австрийцев сумма может быть увеличена до 863 евро (1003 доллара) в месяц, и то только при условии успешной сдачи языкового теста. Пособия на детей также будут сокращены.
В соответствии с директивой о свободе передвижения рабочей силы в Евросоюзе иностранные граждане должны быть равны в своих правах с австрийцами. На вопрос о том, не нарушает ли новая инициатива закон, Курц ответил, что решение на этот счет вправе выносить лишь Конституционный суд Австрии.
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