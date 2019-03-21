Подобные меры, как полагают в городском муниципалитете, позволят разгрузить центр и избавят его от суеты. Кроме того, как отметил представитель местных властей, "сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность". Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года: отмечается, что прежде некоторые улицы этого района по вечерам периодически перекрывались для уборки.
Это уже не первая инициатива, которая касается квартала красных фонарей. Так, в апреле прошлого года в Амстердаме предлагали взимать с туристов, которые посещают этот район, налог в размере пяти евро. Подобное предложение тогда озвучила одна из бывших секс-работниц квартала Метье Блаак. На тот момент она являлась кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в городе.
По ее мнению, такой налог сократил бы число любопытствующих. В этих же целях с апреля прошлого года гидов, которые проводили экскурсии в этом районе, обязали получать соответствующее разрешение стоимостью 111,4 евро.
Кроме того, район запретили посещать экскурсионным группам численностью более 20 человек, а самим туристам запретили стоять лицом к окнам публичных домов, в которых находятся предлагающие себя работницы секс-индустрии, и фотографировать их. Также посетителям квартала нельзя останавливаться в многолюдных местах, например, у входов в магазины или на мостах, громко разговаривать или кричать.
Требования ввели ради уважения к местным жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса, защиты их частной жизни, а также для сокращения возросшего за последние годы туристический поток в район красных фонарей.
Гидам грозит штраф за нарушения. 190 евро будет взиматься с независимого гида и 950 евро - со специалиста, который работает на туристическую компанию. В случае трех нарушений гида лишат лицензии. Некоторые экскурсоводы сочли требования чиновников нереалистичными.
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