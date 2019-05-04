Уровень загрязнения воздуха в Нидерландах выше допустимого в Европе в основном из-за автомобильного движения в Амстердаме и Роттердаме, сообщает агентство Reuters.

Использование электрических и водородных машин запрещать в Амстердаме не будут.

Городские власти начнут с того, что в 2020 году запретят машины на дизеле, выпущенные до 2005 года, и продолжат расширять список запрещенных автомобилей. Чтобы привлечь местных жителей к использованию более чистых машин, им выделят парковочные места и другие субсидии.

Аналогичное решение в 2017 году приняли власти Парижа. Сама Франция также к 2040 году планирует перейти на экологически чистые автомобили. Но сначала такой переход необходимо реализовать в крупных городах, которые сегодня являются и самыми загрязненными.

"Это долгосрочный план и стратегия, которая уменьшит выбросы, провоцирующие "парниковый эффект", – заявил радиостанции France Info официальный представитель по транспортной политике при мэре Парижа Кристоф Найдовски.

По данным статистики, сегодня на 66 млн жителей Франции приходится около 32 млн автомобилей. Но большинство парижан при этом обходятся без машин и предпочитают пользоваться общественным транспортом, велосипедами и скутерами. В последние годы в Париже также набирает популярность краткосрочная аренда автомобилей.

В то же время многие жители французской провинции не готовы отказаться от машин и критикуют парижские власти за то, что они в последние годы запретили въезд в город на автомобилях старше 20 лет, а также расширили в городе зоны, куда въезд на автомобилях вообще запрещен и регулярно проводят "дни без автомобилей".