Власти Афганистана прекращают перемирие с "Талибаном"

Правительство Афганистана прекращает режим прекращения огня с радикальным исламским движением "Талибан". Однако перемирие может быть продолжено, если талибы готовы его соблюдать, заявил афганский президент Ашраф Гани в Кабуле в субботу, 30 июня. "Талибан" должен решить - или он хочет продолжать убивать, или он присоединится к мирному процессу", - приводит слова Гани информагентство Reuters.

Президент Афганистана объявил о перемирии 7 июня. Режим прекращения огня должен был действовать до пятого дня праздника разговения (Ураза-байрам), отмечаемого в честь окончания священного мусульманского месяца Рамадан, то есть до 20 июня. В середине июня Гани заявил о продлении перемирия на 10 дней.

"Талибан" отказался продлевать перемирие

"Талибан", в свою очередь, призвал своих боевиков соблюдать перемирие в течение трех первых дней Ураза-байрама - с 15 по 17 июня. В это время по всей стране проходили встречи афганских солдат, талибов и мирных жителей. 17 июня "Талибан" заявил об отказе соблюдать объявленное Кабулом перемирие.

Между тем праздник разговения в Афганистане был омрачен терактами. Так, 17 июня в результате самоподрыва, который совершил неизвестный в провинции Нангархар, погибли, по разным данным, не менее 10-15 человек, еще не менее 45 пострадали. За день до этого в результате взрыва автомобиля в Нангархаре погибли более 30 человек, еще 65 пострадали. Оба взрыва произошли вблизи мест встречи афганских солдат и мирных жителей с боевиками "Талибана", отмечавших праздник разговения.